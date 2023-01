Juventus e Milan chiudono il calciomercato con due innesti a sorpresa

SportFair

Il calciomercato è entrato nella fase finale, la sessione invernale è pronta a chiudersi con due innesti a sorpresa di Juventus e Milan. I bianconeri sono in crisi dentro e fuori dal campo, i rossoneri sotto l’aspetto dei risultati e la classifica è diventata preoccupante. Il club rossonero ha definito un colpo in attacco, per il presente e per il futuro.

E’ ai dettagli l’operazione Dario Osorio, calciatore cileno. L’intesa per l’esterno offensivo è stata raggiunta per 5 milioni di euro più 1 di bonus, con il 30% della futura vendita all’Universidad de Chile.

E’ un classe 2004, si tratta di un esterno offensivo di destra, in grado di disimpegnarsi anche a sinistra. Si tratta di un calciatore capace di saltare l’uomo con facilità, potrebbe rappresentare una valida soluzione per l’allenatore Pioli. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Universidad de Chile, poi l’esordio in prima squadra. In 27 partite ha realizzato 7 gol, dimostrandosi un calciatore di grandissimo talento e prospettiva.

Il ritorno alla Juventus

La squadra di Massimiliano Allegri è stata punita con 15 punti di penalizzazione in relazione allo scandalo delle plusvalenze fittizie. Ieri sono uscite le motivazioni e il club ha già annunciato il ricorso con l’obiettivo di ribaltare la sentenza. Poi sarà il turno della seconda indagine e la Juventus rischia altri punti di penalizzazione in relazione al secondo filone delle plusvalenze e alla manovra degli stipendi.

La Juventus ha bisogno di nuovi innesti sul calciomercato, considerando anche la probabile squalifica di alcuni calciatori per la manovra stipendi. Il club bianconero è in contatto con il Bologna per il ritorno di Andrea Cambiaso. Il terzino è in prestito ai rossoblu fino a giugno, Allegri avrebbe chiesto il rientro del calciatore considerando i problemi in difesa.

Cambiaso non si sta allenando con il Bologna e potrebbe raggiungere Torino già nelle prossime ore per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. La Juventus aveva acquistato Cambiaso dal Genoa per 8,5 milioni di euro più bonus, poi il prestito al Bologna. Si tratta di un terzino sinistro, in grado di disimpegnarsi bene anche a destra.

Classe 2000, è dotato di una buona corsa ed è considerato un calciatore con importanti margini di miglioramento. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Albissola, Savona, Alessandria, Empoli, Genoa e infine Bologna. E’ stato anche nel giro della Nazionale Under 21.