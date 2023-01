Ivana Knoll stratosferica: la foto in topless è da capogiro

SportFair

Ivana Knoll ha riscosso un enorme successo grazie ai suoi outfit ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. La modella croata ha fatto impazzire tutti i fan, nonostante le regole ferree degli impianti sportivi sull’abbigliamento.

Dalla rassegna iridata in poi, Ivana è sempre riuscita a far impazzire i tanti follower che hanno iniziato a seguirla sui social, con foto e video davvero bollenti, con outfit sexy, balletti scatenati, party e relax in costume.

Ivana Knoll in topless

Come Wanda Nara qualche settimana fa, adesso anche Ivana Knoll ha deciso di mostrarsi in topless sui social. La modella croata ha pubblicato uno scatto che la ritrae seduta su una sedia, sulla riva, con addosso solo dei piccoli slip di costume blu e le mani a coprire il seno.

“Come va ragazzi“, ha scritto come didascalia Ivana Knoll.