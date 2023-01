Ivana Knoll strega anche l’NBA: look hot alla partita dei Miami Heat

SportFair

Dal calcio al basket, il passaggio è davvero breve e, ovunque vada, Ivana Knoll lascia il segno. La famosa tifosa croata, diventata la fan più sexy dei Mondiali di calcio del Qatar 2022 grazie ai suoi outfit bollenti allo stadio nonostante le rigide regole degli impianti sportivi, continua a far parlare di sè.

Se nei giorni scorsi ha fatto girare la testa a tutti i suoi follower per i suoi look e i balletti hot e la partecipazione a party scatenati, in compagnia di personaggi famosi come Jamie Foxx e Drake, adesso Ivana torna alle ‘origini’.

Il look hot alla partita dei Miami Heat

Così come era solita fare in Qatar, in occasione delle partite della sua Croazia, ma non solo, Ivana Knoll è tornata a sfoggiare look sexy in tribuna e a bordo campo.

La bella modella croata è stata ieri ad una partita dei Miami Heat, alla FTX Arena, e ha condiviso sui social foto e video bollenti. Leggings rossi attillatissimi e casacca degli Heat sollevata fino a sotto il petto per un outfit sexy e appariscente. Ivana sa di certo come farsi notare e non ha intenzione di smettere.

Nelle sue Storie Instagram non sono mancati poi altri video bollenti nei quali balla in maniera sensuale davanti allo specchio e in discoteca, con un look che lascia intravedere la biancheria intima.