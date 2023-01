Ivana Knoll rivela la sua crush: la cotta segreta della sexy tifosa croata

SportFair

Ivana Knoll è diventata una delle ragazze più chiacchierate del momento. La sexy modella croata è diventata famosa ai Mondiali di calcio del Qatar, sfoggiando sexy outfit allo stadio nonostante le rigide regole sull’abbigliamento degli impianti sportivi del posto.

Tornata a casa, a Miami, dove vive, la croata sta continuando a regalare contenuti sexy e bollenti, tra fest con personaggi famosi, foto e video in costume e balletti bollenti.

Adesso Ivana Knoll è finita sotto i riflettori per aver svelato la sua crush. La modella croata è stata protagonista di recente di un podcast durante il quale ha svelato la sua cotta segreta: “ho un ragazzo, che, per me, è il meglio del meglio. Wladimir Klitschko. È come il mio uomo ideale“, ha raccontato.

Klitschko è un ex pugile ucraino ritiratosi nell’agosto 2017.