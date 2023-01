Ivana Knoll, così è davvero ‘troppo’: la sexy croata esagerata | VIDEO

SportFair

Ivana Knoll sempre più senza freni sui social. La modella croata, diventata la tifosa più sexy della Croazia ai Mondiali di calcio del Qatar, continua a far parlare di sè con i suo contenuti social davvero bollenti.

Ivana ha riscosso un enorme successo durante la rassegna calcistica iridata e i suoi follower su Instagram sono aumentati in maniera incredibile e adesso sembra non volerli deludere.

La modella, nota per i suoi outfit sexy allo stadio nonostante le regole rigide delle strutture in Qatar, sta regalando nuovi look davvero bollenti.

Il bikini striminzito

Nelle scorse ore la sexy Ivana ha condiviso sui social diversi video che la ritraggono in bikini. Un costume alquanto striminzito sul seno, che rende l’atmosfera davvero bollente.

La modella croata ha condiviso un contenuto nel quale gioca divertita e in maniera sensuale anche col laccetto del suo bikini. Tra i suoi reel, invece, spicca un breve video che la ritrae coricata in spiaggia a faccia in su, in costume. Una panoramica davvero… caliente.