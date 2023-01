Paura per Ivan Sosa: colpito con un’arma da fuoco da un camionista

SportFair

Paura per Ivan Sosa: il ciclista colombiano della Movistar si è infortunato durante un allenamento dopo essere stato aggredito, ieri, da un camionista.

Sosa, si stava allenando a Cundinamarca, sulla strada tra Silvania e Fusagasugà, quando un camion gli ha chiuso la strada. Il ciclista ha rimproverato l’autista che è sceso dal mezzo e lo ha colpito al volto con una rivoltella.

Iván Sosa, che è rimasto cosciente in ogni momento, come ha indicato la sua squadra sulle reti, ha dovuto essere curato in un centro medico a Fusagasugá (COL) e ha avuto una lesione al mento. Subito dopo, il camionista è stato fermato dalla polizia colombiana a un casello autostradale.