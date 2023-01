Collisione tra due elicotteri: le spaventose immagini dall’Australia

Immagini incredibili arrivano dalla Gold Coast, in Australia, dove due elicotteri si sono schiantati spaventosamente. Le immagini sono state diffuse da 7NEWS Australia e sono presto diventate virali.

La rete televisiva australiana riferisce che il video è stato girato dall’interno di uno degli elicotteri da passeggeri sopravvissuti allo schianto e fornisce un quadro molto più chiaro di come i due elicotteri si siano scontrati.

Chilling footage has emerged from inside one of the helicopters involved in the mid-air disaster in Gold Coast, #Australia that killed four people. More:https://t.co/W9GFUiJfUy

🎥 ©7news#GoldCoast #HelicopterCrash pic.twitter.com/Xtr0lrcfFC

— FlightMode (@FlightModeblog) January 4, 2023