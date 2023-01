Il padre di Djokovic assente a Melbourne: “resto a casa per non creare disagi”

SportFair

Il padre di Novak Djokovic è finito nel caos ieri per dei filmati nei quali è comparso in compagnia di tifosi del tennista serbo in una manifestazione filo-russa a Melbourne, dopo la sfida contro Rubelv valida per i quarti di finale degli Australian Open.

Oggi Srdjan Djokovic non è nella tribuna di Nole a fare il tifo per il figlio nel match di semifinale contro Tommy Paul.

Con una nota ufficiale il padre del campione serbo ha rotto il silenzio sulle immagini dei giorni scorsi, spiegando che non sarebbe stato presente oggi a Melbourne.

La nota di Srdjan Djokovic

“Sono qui solamente per supportare mio figlio, non avevo intenzione di creare questa polemica. Ero fuori con i tifosi di Nole, come ho fatto dopo ogni sua vittoria, per fare foto con loro e festeggiare. La mia famiglia ha vissuto l’orrore della guerra e noi ci auguriamo solamente la pace. Guardare la semifinale da casa per non creare disagi a mio figlio o a qualunque altro giocatore. Spero in un bel match e farò il tifo per Nole, come sempre”, queste le parole del padre di Djokovic.

La nota di Tennis Australia

“Dopo quanto accaduto mercoledì sera, ci siamo attivati immediatamente per lavorare con la polizia e la nostra squadra di sicurezza per allontanare gli istigatori della protesta. Abbiamo parlato con i giocatori e i loro team a proposito dell’importanza di non coinvolgersi in alcuna attività che possa causare pericoli e polemiche”, ha comunicato invece Tennis Australia.