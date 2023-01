Harden, ma che fai? Ferma l’avversario dalla… panchina | VIDEO

SportFair

Un episodio folle si è verificato durante la partita Nba tra Philadelphia e Denver. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 126-119, il grande protagonista è stato Joel Embiid, autore addirittura di 47 punti. I 24 punti di Nikola Jokic non sono serviti a Denver per portare a casa la vittoria.

Si è registrato anche un episodio curioso che è diventato virale sul web. Il protagonista è stato… James Harden. Una cosa del genere forse non si era mai vista su un campo Nba. Sul finire del terzo quarto il giocatore di Philadelphia ha fatto discutere.

Denver è in attacco con Bones Hyland, il giocatore di Denver è stato contrastato da dietro da Harden. Il motivo delle discussioni? Il giocatore di Philadelphia era seduto in panchina, dove stava riposando per errore. Harden ha lasciato la squadra momentaneamente in 4 contro 5, poi il guizzo dalla panchina per fermare l’attacco degli avversari.