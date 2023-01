Georgina Rodriguez viola le regole saudite: outfit troppo sexy, cosa rischia

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più chiacchierati del momento. Il portoghese ha iniziato la sua nuova avventura in Arabia Saudita, con l’esordio con l’Al Nassr due giorni fa nell’amichevole col PSG, ma sono tanti i motivi per cui si parla di CR7.

A fare clamore adesso è la compagna di Cristiano Ronaldo: sembra infatti che Georgina Rodriguez sia al centro di uno scandalo per i suoi outfit che non rispettano le regole saudite.

Nei giorni scorsi la modella argenitna ha condiviso sui social alcuni scatti dall’Arabia Saudita. Una foto con CR7 e un’altra in posa sexy in un locale, il ristorante Le Maschou.

Un abito troppo corto, con tacchi alti, che ha fatto scalpore perchè “le donne devono vestirsi in modo modesto, coprendo sempre gambe e spalle”, recita il regolamento. Banditi dunque in pubblico “top senza maniche, mini dress, shorts, mingonne e top crop che sono severamente vietati”.

Cosa rischia Georgina Rodriguez

Violando le regole saudite, Georgina Rodriguez rischia una multa: per la prima ‘trasgressione’ viene chiesto un risarcimento di 100 riyal, circa 26 dollari, in caso di doppa infrazione allora si sale al doppio, circa 50 dollari. Non è chiaro se per la compagna di Cristiano Ronaldo verrà chiuso un occhio o meno, come accaduto per la convivenza della coppia non sposata.