Veronika Rajek infiamma il web: le FOTO in lingerie per Tom Brady

SportFair

I Buccaneers di Tom Brady sono stati eliminati nella notte e il futuro della star della NFL è adesso in bilico, ma i fan hanno potuto godere di uno spettacolo puro, con la sua fan numero 1.

Veronika Rajek, che non ha nascosto il suo amore profondo per Brady, si è spogliata in mutande sui social per radunare i fan di Tampa Bay prima dello scontro playoff di ieri sera.

La modella slovacca ha condiviso delle foto da far girar la testa: indossava la sua maglia Brady e ha aggiunto un logo Buccaneers “Raise the Flags” sulle sue storie di Instagram. Successivamente, però, si è spogliata, restando nella sua biancheria intima rossa e ha tenuto un orsacchiotto Brady prima della partita, tenendolo anche nei suoi slip.

“Credo fermamente che l’ora più bella di ogni uomo, il più grande appagamento di tutto ciò che gli è caro, sia quel momento in cui ha lavorato con il cuore per una buona causa e giace esausto sul campo di battaglia – vittorioso“, ha scritto la Rajek.