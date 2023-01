Argentina nei guai: la FIFA apre un’inchiesta per cattiva condotta

SportFair

Argentina nei guai! La FIFA ha comunicato l’apertura di un’inchiesta per chiarire quanto accaduto durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali di calcio del Qatar 2022, dopo la finalissima tra la Seleccion e la Francia.

Nel mirino della FIFA c’è El Dibu Martinez e la sua esultanza dopo aver ricevuto il premio di miglior portiere del torneo.

Nella dichiarazione, la FIFA afferma che l’Albiceleste potrebbe aver commesso diverse infrazioni per cattiva condotta dei giocatori, comportamento offensivo e violazione del FairPlay o dell’articolo 44, corrispondente al Regolamento sui media e sul marketing della Federazione internazionale. Se si dichiarasse colpevole, la sanzione per il neocampione del mondo potrebbe essere di un importo economico generoso.

La nota della FIFA

“La Commissione Disciplinare della FIFA ha aperto un procedimento contro la Federcalcio argentina per possibili violazioni degli articoli 11 (Comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play) e 12 (Condotta scorretta di giocatori e dirigenti) del Codice Disciplinare della FIFA, in quanto così come l’articolo 44 del Regolamento della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™ , in combinazione con il Regolamento per i media e il marketing della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™, durante la partita Argentina v Finale della Coppa del Mondo FIFA in Francia™“, si legge nel comunicato dell’organizzazione.