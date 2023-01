Nuovo flirt per Hamilton? L’ex di Kanye West al fianco del pilota di F1

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 è sempre più vicina e in attesa di vedere cosa faranno i piloti in pista, i fan si divertono tra scoop e questioni di gossip.

A finire sotto i riflettori nelle ultime ore è Lewis Hamilton: i fan pensano infatti di aver scoperto l’identità della nuova fidanzata del pilota britannico.

Il sette volte campione del mondo è in Antartide per una vacanza pazzesca su uno yacht stellare, mentre si prepara per la stagione 2023, che inizierà in Bahrain a marzo. Hamilton si è filmato mentre si allenava in condizioni gelide, facendo jogging tra foche e pinguini.

Con lui c’è anche l’ex snowboarder olimpico Shaun White col quale Hamilton si è goduto un bagno in una vasca idromassaggio. Con White c’è anche la moglie, l’attrice Nina Dobrev.

La nuova fidanzata di Lewis Hamilton

In uno screenshot di Hamilton e White nella vasca idromassaggio, si può vedere il braccio di una donna non identificabile accanto al pilota britannico. E i fan di F1 credono che sia l’ex partner di Kanye West, Juliana Nalu. La top model brasiliana Nalu, 24 anni, ha condiviso delle foto dall’Antartide durante il periodo in cui Hamilton era lì.

E mentre non ci sono prove concrete che i due stiano insieme, gli utenti dei social media sono saltati alle conclusioni in modo esilarante.