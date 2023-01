Federica Sanfilippo costretta a lasciare il biathlon: lo sfogo di Wierer

SportFair

Una vicenda assurda nel mondo dello sport, Federica Sanfilippo è stata costetta a dire addio al biathlon. L’annuncio è arrivato oggi, direttamente dall’atleta: “venerdì scorso, a Ruhpolding, sono stata informata che avrei fatto parte della staffetta e poco dopo ho ricevuto la comunicazione che non sarei stata nemmeno convocata per le gare di casa ad Anterselva. Ho quindi capito indirettamente che non avrei più avuto alcuna possibilità di confrontarmi o chance per proseguire in questo Mondo”, le parole a Fondo Italia.

Oggi sono arrivate le convocazioni e Federica Sanfilippo non è stata convocata. Adesso arriverà il cambio di disciplina, si dedicherà al fondo. “Ho parlato ieri con Stauder che mi ha confermato la disponibilità di provare nuovamente nello sci di fondo, probabilmente già nelle sprint di Livigno del prossimo weekend, dove non sarà semplice, ma voglio provarci per me e per le persone che hanno creduto in me. Non sono giorni emotivamente semplici da gestire, credo sia comprensibile per chiunque, ma cercherò di buttare il cuore oltre all’ostacolo e vediamo poi come andrà”.

La reazione di Dorothea Wierer

Sulla situazione si è registrato anche lo sfogo della compagna Dorothea Wierer: “23 anni fa iniziammo insieme la nostra avventura nel mondo del biathlon. Per me non è facile accettare quello che ti è successo. Credo che non ti meritassi di essere trattata cosi e credo che tu non abbia avuto le possibilità che meritavi. Non sei mai andata a genio a chi gestisce adesso le cose e quindi non si poteva arrivare a un risultato diverso.

Sono molto molto amareggiata e delusa Il nostro sogno era quello di fare le olimpiadi di casa insieme e questo non potrà accadere e il nostro sogno si è infranto. Sono sicura che troverai il modo di essere apprezzata e dimostrare il tuo vero valore”, il messaggio su Instagram.