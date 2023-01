Australian Open, Federer declina l’invito: non ci sarà

SportFair

La nuova stagione di tennis è iniziata. I tennisti stanno già regalando spettacolo in campo e presto inizierà lo show del primo Slam dell’anno, gli Australian Open.

A Melbourne mancherà un grande campione: Federer, infatti, è stato invitato agli Australian Open, ma ha rifiutato l’invito.

Lo svizzero, ex tennista, ritiratosi lo scorso anno, ha deciso che non si recherà in Australia.

La decisione di Federerx

Come riportato da The Age, l’organizzazione degli Australian Open ha voluto invitare Federer, ma lo svizzero ha rifiutato l’invito, sostenendo di preferire, per il momento, trascorrere la pensione a casa, lontano dai tornei sportivi.

Tennis Australia vuole che lo svizzero sia presente a questo stesso evento nel 2024, in coincidenza con il 20° anniversario in cui Federer ha vinto la sua prima corona alla Rod Laver Arena di Melbourne.

Al contrario, quella che sarà presente e riceverà più omaggi sarà la recente campionessa Ashleigh Barty. L’organizzazione ha contattato il manager di Barty per capire se fosse interessata a fare la commentatrice, tuttavia la tennista australiana al momento non si vede preparata per questo ruolo.

Nei prossimi giorni, i funzionari di Tennis Australia dovranno cercare un’altra wild card maschile per colmare il vuoto lasciato da Federer.