Fallo killer di Eric Bailly, N’Diaye finisce in ospedale | VIDEO

SportFair

Scene spaventose dalla Francia: durante la sfida di ieri tra Marsiglia e Hyeres, valida per la Coppa di Francia, è andato in scena uno scontro davvero pauroso.

Eric Bailly ha mandato un suo avversario in ospedale con un calcio in stile kung-fu sul petto. Il difensore stava per respingere una palla, ma l’ha mancata completamente e poi ha allungato la gamba verso l’attaccante. Bailly è stato espulso e N’Diaye non ha potuto proseguire la sua partita.

Il giocatore colpito al petto è stato portato in barella fuori dal campo e messo in un’ambulanza per essere portato in ospedale. Sembra che N’Diaye sia stabile e sarà sottoposto ad ulteriori esami.