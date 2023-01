Emozioni forti prima di Lazio-Bologna: le lacrime nel ricordo di Mihajlovic

SportFair

Lazio e Bologna sono in campo per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia, la competizione entra nel vivo. Le due squadre non si sono risparmiate in campionato, i biancocelesti sono in lotta per la qualificazione in Champions League, i rossoblu per evitare la retrocessione.

Grandissime emozioni prima del fischio d’inizio, il ricordo di Sinisa Mihajlovic è stato da brividi. L’allenatore è morto dopo una lunga battaglia contro la leucemia, il serbo è stato un punto di riferimento con la maglia della Lazio e sulla panchina del Bologna.

Allo stadio Olimpico presenti anche la moglie Arianna e i figli, l’omaggio è stato commovente. Tutti i componenti della famiglia si sono emozionati alla visione di un video su Mihajlovic, poi le foto delle maglie di Lazio e Bologna di Mihajlovic alla presenza di Lotito e Di Vaio. Sugli spalti anche uno striscione: “Sinisa: padre, marito e uomo vero”.