Emma Raducanu in lacrime: Australian Open in dubbio

Ancora problemi per Emma Raducanu: la partecipazione della tennista britannica agli Australian Open è in dubbio. La 20enne, vincitrice degli US Open del 2021, si è infortunata alla caviglia durante una partita contro Kuzmova

Mancano meno di due settimane all’inizio dell’Australian Open e Raducanu non è certa di poterci essere: “è difficile da sopportare. Ho svolto molto lavoro fisico negli ultimi mesi e mi sento bene e ottimista. Quindi essere fermato da uno strano infortunio è piuttosto deludente”.

Raducanu ha avuto bisogno di un timeout medico, con un fisioterapista che ha lavorato a lungo sulla sua caviglia. La britannica, numero 78 del ranking WTA, è stata dichiarata idonea a continuare la sua partita ma poco dopo la ripresa è stata costretta al ritiro e ha lasciato il campo in lacrime.