È nata Bella Morata, serie complicazioni per Alice Campello

I fan erano in apprensione da un giorno e attendevano notizie di Alvaro Morata e Alice Campello sul parto per la nascita della piccola Bella, in programma per la giornata di ieri.

Finalmente questa sera è arrivato l’annuncio. La piccola è nata e sta bene, invece a far preoccupare il calciatore spagnolo e tutta la famiglia è stata l’influencer di Mestre, per la quale ci sono state delle complicazioni.

L’annuncio

“Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Navarro e si stanno prendendo cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarlo immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati”, ha scritto Alvaro Morata sui social.