Dzeko ferma il Napoli, prima delusione per Spalletti: l’Inter riapre la Serie A!

Il ritorno in campo in Serie A è stato con il botto, si è riaperta la corsa per lo scudetto. Primo ko stagionale per il Napoli, l’Inter rientra prepotentemente in campo per lo scudetto. Sono arrivate interessanti indicazioni per le zone alte della classifica, in particolar modo si sono registrate le vittorie di Milan e Juventus.

Il posticipo ha regalato lo scontro per la zona scudetto, in campo Inter e Napoli. Impresa della squadra di Simone Inzaghi che riapre la corsa al primo posto, prima sconfitta in campionato per la compagine di Luciano Spalletti. Il mese di gennaio si apre con un risultato negativo per l’ex allenatore della Roma, i nerazzurri invece si rilanciano anche per il primo posto.

L’Inter si schiera con la coppia formata da Lukaku e Dzeko, il Napoli risponde con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. La prima occasione è per i padroni di casa, il tiro di Dimarco non è preciso. Nel primo tempo il Napoli è in difficoltà, si registrano altre occasioni per l’Inter con Darmian e Lukaku.

Il gol dell’Inter è nell’aria e arriva al 56′: altra grande azione di Dimarco che mette in mezzo un cross perfetto, il colpo di testa del solito Dzeko sigla il vantaggio. Kvaratskhelia si fa vedere per la prima volta nella ripresa, il tiro colpisce l’esterno della rete. Martinez entra per Lukaku, mentre Spalletti si gioca le carte Raspadori e Lozano.

Nel finale si registra l’occasione per Raspadori, ma Onana è attento. Finisce 1-0, l’Inter riapre la corsa scudetto. Il Milan è a -5 dalla vetta, la Juve a -7 e l’Inter e -8.