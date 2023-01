Dramma Hulk Hogan: grave problema di salute per la leggenda WWE

SportFair

E’ arrivata una brutta notizia per gli appassionati dello sport, in particolar modo della WWE. E’ un momento difficile per Hulk Hogan, una delle leggende più importanti della storia del Wrestling. Le ultime novità sono arrivate da Kurt Angle, suo vecchio amico dentro e fuori dal ring.

“Hulk ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo”, le dichiarazioni ospite di un podcast. “Non ha alcun dolore e non può sentire niente. Mi dispiace davvero: ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e questo lo ha divorato”.

“Hulk non sente le gambe e tutto questo è accaduto dopo un’operazione alla schiena che non è andata bene”. Hulk Hogan rischia di finire su una sedia a rotelle. E’ stato un punto di riferimento della WWE, farà 70 anni l’11 agosto. La sua carriera è stata lunghissima, condizionata anche da tanti infortuni. Adesso dovrà affrontare questo serio problema di salute.