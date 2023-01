Cristiano Ronaldo, una dimora di lusso: 285mila euro a notte

La nuova avventura in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo è iniziata. Il calciatore portoghese dovrà ancora attendere per scendere in campo a causa di una squalifica da scontare e di problemi legati al tesseramento, ma si sta allenando duramente per farsi trovare pronto e ha fatto il tifo per i suoi compagni di squadra.

CR7 si è trasferito con l’intera famiglia e ha optato per una sistemazione di lusso.

Il portoghese sta con la sua famiglia, gli amici e il team di sicurezza al Four Seasons nella Kingdom Tower, dove occupano 17 stanze. Il Four Seasons nella Kingdom Tower è uno degli edifici più alti dell’Arabia Saudita, come riportato dal tabloid britannico ‘ Daily Mail ‘, dove sottolineano anche che Cristiano non solo ha riservato una stanza a suo nome, ma che gli hanno assegnato fino a 17 stanze per la sua famiglia, gli amici e il team di sicurezza, potendo anche godere di ogni tipo di lusso mentre si prepara per la sua prima con la sua nuova squadra.

Il portoghese ha affittato due dei 99 piani dell’hotel, e pagherà 285 mila euro al mese. “La nostra nuovissima suite a due piani si estende tra il 48° e il 50° piano dell’hotel, con un soggiorno imponente, un ufficio privato, una sala da pranzo e una sala multimediale“, si legge sul sito dell’hotel.

Una cifra che a Cristiano Ronaldo non peserà di certo considerando il suo nuovo contratto da 7 anni e 500 milioni di euro.

L’hotel dove alloggia la famiglia di Ronaldo vanta anche altri servizi come un campo da tennis, un centro benessere, una sauna e servizi di massaggi , oltre a un’ampia varietà di cibi provenienti da diversi paesi , come Cina, Giappone, India e Medio Oriente.

Si tratta comunque di una sistemazione momentanea: CR7 è infatti in cerca di una nuova casa in cui vivere durante la sua nuova avventura saudita.

🚨INSIDE CRISTIANO RONALDO’S FIRST LUXURIOUS SAUDI HOME

They truly are rolling out the red carpet for the Portuguese star Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo is living it up in his new home in Saudi Arabia, staying in a lavish suite at the Four Seasons hotel in Riyadh. 1/2 pic.twitter.com/UuPDB6wYKt

— SUPER DJ IMMO ™ (@djimmokenya) January 9, 2023