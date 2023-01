Djokovic furioso agli AusOpen: tifosi espulsi dalla Rod Laver Arena

Il percorso di Novak Djokovic agli Australian Open prosegue. Il tennista serbo ha staccato il pass per il terzo turno, ma nella sfida di oggi contro Couacaud, vinta 3-1, non è mancato qualche episodio che ha fatto infurirare Djokovic.

Tornato in Australia dopo l’espulsione dello scorso anno, il tennista serbo è stato calorosamente accolto dal pubblico di Melbourne, ma oggi un gruppetto di tifosi non è stato affatto amichevole con lui.

Djokovic ha chiesto con rabbia che un fan venisse espulso durante la partita: “il ragazzo è ubriaco fuori di testa. Fin dal primo punto ha provocato. Vuole solo entrare nella mia testa. Quindi ti sto chiedendo, cosa hai intenzione di fare al riguardo? L’hai sentito almeno dieci volte, io l’ho sentito 50 volte. Cosa hai intenzione di fare? Perché non chiedi alla sicurezza di farlo uscire dallo stadio?“, ha esclamato.

Alla fine il gruppo di tifosi è stato espulso dalla Rod Laver Arena.

