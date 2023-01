Djokovic, problemi alla vigilia degli Australian Open: fastidi al ginocchio

SportFair

Dopo la splendida vittoria della scorsa settimana ad Adelaide, l’avventura australiana di Novak Djokovic fa i conti con un primo fastidioso intoppo.

Alla vigilia degli Australian Open, dai quali il serbo è stato escluso lo scorso anno per non essere vaccinato contro il Covid-19, la presenza di Djokovic potrebbe essere a rischio o comunque il tennista potrebbe arrivare al primo Slam dell’anno non in perfette condizioni.

Problemi per Djokovic

Questo mercoledì, durante l’allenamento con il pubblico che Djokovic ha avuto contro Daniil Medvedev, il serbo si è dovuto ritirare a metà del tempo previsto per la seduta, 75 minuti.

Il motivo per cui Djokovic ha dovuto lasciare questa partita di allenamento con Medvedev è stato che il serbo ha sofferto un fastidio al ginocchio sinistro che aveva già avuto al torneo ATP di Adelaide e durante la sfida con Medvedev è stato assistito diverse volte.

Nonostante questo improvviso abbandono dell’allenamento, non si sa ancora se Djokovic potrà partecipare questo venerdì a un nuovo massiccio allenamento contro Nick Kyrgios e, cosa più importante, se questi disagi possano appesantirlo prima dell’inizio della competizione lunedì prossimo agli Australian Open in cui il serbo cercherà il suo decimo titolo per eguagliare i 22 Grandi Slam di Rafa Nadal.