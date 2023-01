Djokovic esilarante agli AusOpen: “i 35 sono i nuovi 25” | VIDEO

SportFair

Continua il percorso di Novak Djokovic agli Australian Open. Il tennista serbo, numero 5 al mondo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale del primo Slam dell’anno, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Djokovic ha battuto in tre set Dimitrov, numero 28 al mondo: il match è terminato dopo tre ore e 7 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3, 6-4. A fine partita non è mancato il divertimento: Djokovic è stato esilarante durante l’intervista in campo. “35 anni, il più esperto di tutti. Ti dà extra motivazione contro i giovani?“, ha domandato l’intervistatrice a Djokovic. “Cosa intendi per i giovani? Voglio dire, i 35 anni sono i nuovi 25, lo sapete?“, ha risposto il serbo, facendo ridere tutto il pubblico in tribuna.