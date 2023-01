Dani Alves nei guai: coinvolto in una presunta violenza sessuale

SportFair

Brutta faccenda per Dani Alves: secondo il quotidiano spagnolo ABC è coinvolto in un brutto episodio di violenza sessuale. Il 39enne ex Barcellona, ​​che in Qatar il mese scorso è diventato il giocatore più anziano a rappresentare il Brasile ai Mondiali, avrebbe negato qualsiasi illecito.

Deve ancora essere interrogato dagli investigatori e la donna al centro dell’incidente che deve ancora recarsi in una stazione di polizia e presentare una denuncia formale. La discoteca in cui è avvenuta la presunta violenza sessuale si trova nel centro di Barcellona ed è frequentata da personaggi famosi di tutto il mondo.

La ABC riferisce che l’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì mattina, anche se la polizia ha affermato che il presunto incidente è avvenuto intorno alle 5 di sabato mattina. La ABC afferma anche che la donna che punta il dito contro Alves ha lanciato l’allarme dopo che un uomo ha messo la mano nella sua biancheria intima nell’iconico nightclub.

ABC ha dichiarato: “la polizia catalana si è recata sul posto e quando la vittima ha parlato con loro dell’incidente, il presunto aggressore aveva già lasciato la discoteca. Contattati da questo giornale, l’entourage del calciatore ha negato le accuse. Insistono che le informazioni siano false, anche se Alves era all’interno del locale, anche se per un breve lasso di tempo“.

Un portavoce della polizia regionale di Mossos d’Esquadra ha confermato oggi: “stiamo indagando su una presunta violenza sessuale in una discoteca di Barcellona che si dice sia avvenuta nelle prime ore di sabato“. Ha rifiutato di confermare i rapporti che Dani Alves era stato identificato dalla presunta vittima come l’aggressore. Il portavoce ha aggiunto: “la donna che ha fatto l’accusa è stata interrogata dalla polizia ma deve ancora presentare una denuncia scritta formale presso una stazione di polizia“.