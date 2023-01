Cristiano Ronaldo, cuore d’oro: venduto il Pallone d’oro del 2013, il motivo

SportFair

Cristiano Ronaldo, per un motivo o per un altro, riesce sempre ad essere un personaggio chiacchierato. In attesa del suo esordio con l’Al Nassr spunta un retroscena davvero interessante sul calciatore portoghese.

Cristiano Ronaldo è il secondo calciatore con il maggior numero di Palloni d’Oro vinti nella storia del calcio con cinque premi individuali all’attivo vinti nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

CR7 è adesso chiacchierato proprio per una questione legata ad uno d questi premi vinti.

Cristiano Ronaldo ha venduto il Pallone d’oro del 2013

Dietro il premio ricevuto nel 2013 c’è una storia che è tornata alla luce e che racconta come CR7 abbia deciso di devolvere il Pallone d’oro in beneficenza come azione benefica e sia stato successivamente messo all’asta dalla Make A Wish Foundation .

Secondo il quotidiano inglese The Mirror, il miliardario israeliano Idan Ofer ha acquistato in questa asta il Pallone d’Oro che Cristiano Ronaldo aveva regalato. L’ imprenditore israeliano, che è stato coinvolto nel mondo del calcio, ha acquistato quello che è stato il secondo Pallone d’Oro di Cristiano in cambio di 645.000 dollari, che sono andati all’organizzazione per bambini, che si occupa di sostenere i bambini con malattie gravi e altri problemi.

Chi è Idan Ofer

Idan Ofer, un uomo d’affari miliardario israeliano che vive in Inghilterra, ha 62 anni e ha costruito una ricchezza significativa in gran parte grazie alle sue attività internazionali di petrolio e container, nonché a un’azienda che gestisce specializzata in prodotti chimici ed energia.

Nel 2017, Idan Ofer ha acquisito il 32% delle azioni dell’Atlético de Madrid e ha iniziato la sua avventura nel calcio per poi diventare il proprietario di maggioranza della squadra portoghese FC Famalicao, che ha contribuito ad aumentare la sua fortuna a 9,7 miliardi di dollari , patrimonio che ha costruito grazie alla sua partecipazione diretta al mondo del calcio.