Cristiano Ronaldo out nelle prossime partite dell’Al Nassr: il motivo

Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese non potrà prendere parte alle prossime due partite dell’Al Nassr. L’ex Juventus si è presentato con il botto, è pronto a trascinare la squadra verso obiettivi ambiziosi. La presentazione è stata in grande stile, Cr7 non è mai stato banale.

Ronaldo ha firmato un contratto fino al 2025, nelle casse del calciatore circa 200 milioni di euro a stagione. Una cifra shock, destinata a raddoppiare nel periodo da ambasciatore dell’Arabia Saudita per il Mondiale del 2030.

L’esordio di Cristiano Ronaldo

Slitta l’esordio di Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese non potrà scendere in campo contro l’Al Tai, in programma oggi per il dodicesimo turno di campionato. L’ex calciatore del Manchester United sarà costretto al forfait anche nella prossima sfida contro l’Al-Shabab. Il motivo? Dovrà scontare due giornate di squalifica rimediate con la maglia dei Red Devils.

Il regolamento è chiaro: “qualsiasi sanzione disciplinare fino a quattro partite o fino a tre mesi che sia stata inflitta a un giocatore dalla precedente federazione ma non ancora (interamente) scontata al momento del trasferimento deve essere eseguito dalla nuova federazione presso la quale il calciatore è stato tesserato affinché la sanzione possa essere scontata a livello nazionale”.