Cristiano Ronaldo e Georgina non potrebbero vivere insieme in Arabia

Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua nuova avventura all’Al Nassr, anche se dovrà ancora attendere per l’esordio in campo a causa di una squalifica da scontare e del mancato tesseramento.

Intanto, però, CR7 è uno dei più chiacchierati del momento, per la sua decisione di trasferirsi in Arabia Saudita dopo aver detto addio al Manchester United.

A far parlare del portoghese sono anche questioni di ‘gossip’. Qualche giorno fa erano diversi i rumors riguardanti una crisi con Georgina Rodriguez, ma adesso fa clamore la notizia che i due hanno dovuto ricevere un permesso speciale per vivere insieme in Arabia Saudita.

Problemi per la convivenza

Le coppie non sposate, in terra saudita, infatti, non possono convivere, dunque CR7 e Georgina violerebbero la legge saudita.

Secondo il giornale Sport, però, il portoghese e la sua compagna otterranno un permesso grazie al suo status di uno degli atleti più importanti al mondo. Il rapporto prosegue citando due avvocati sauditi, che prevedono che le autorità non interferiranno.

“Sebbene le leggi proibiscano ancora la convivenza senza contratto di matrimonio, le autorità hanno iniziato a chiudere un occhio e non perseguitano nessuno. Naturalmente, queste leggi vengono utilizzate quando c’è un problema o un crimine”, ha dichiarato uno dei legali.

“Le autorità saudite, oggi, non si intromettono in questa vicenda [nel caso di stranieri], ma la legge continua a vietare la convivenza al di fuori del matrimonio”, ha aggiunto il suo collega.