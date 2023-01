Cristiano Ronaldo coinvolto in una battaglia legale tra ristoranti

SportFair

Leggende dello sport e icone di celebrità tra cui Cristiano Ronaldo, Tyson Fury e Molly-Mae Hague sono state trascinate in una battaglia legale che coinvolge uno dei loro ristoranti italiani preferiti.

Quello di CR7 e Fury sono trai nomi che compaiono in alcuni documenti del tribunale depositati dal ristorante Cibo nel tentativo di fermare un commercio rivale sotto il suo nome.

Tra le star ci sono anche Will.I.Am, Sir Alex Ferguson, Mohammed Salah: tutti clienti abituali di Cibo Hale e Cibo Wilmslow, i cui capi sono bloccati in un’aspra faida con altri tre ristoranti vicini che accusano di usare il suo nome senza consenso.

Nello specifico stanno facendo causa a Cibo Manchester, Cibo Liverpool Road e Cibo Great Northern, insieme a quattro dei suoi direttori, per aver affermato di aver scambiato le sue credenziali di celebrità e la sua reputazione.

Con una mossa molto insolita, i capi di Cibo hanno nominato alcuni dei loro clienti famosi in documenti del tribunale presentati all’Alta Corte e ottenuti domenica dal Sun. “L’eccezionale livello di servizio, l’arredamento elegante e la reputazione dei ricorrenti ha contribuito ad attrarre clienti di alto profilo e celebrità nel loro ristorante. I clienti di The Claimants includono una serie di individui e celebrità di alto profilo provenienti da tutto il Regno Unito, molti dei quali sono conosciuti in tutto il mondo“, si legge.

Ma affermano che la loro reputazione è stata danneggiata dall’uso del loro nome nei ristoranti a sole 11 miglia di distanza. Gli atti del tribunale proseguono: “i ricorrenti hanno subito e continuano a subire perdite e danni. È probabile che la buona volontà e la reputazione associata dei ricorrenti vengano danneggiate dall’essere erroneamente associati alla fornitura dei servizi dei convenuti. Gli imputati hanno reso false dichiarazioni al pubblico che sono calcolate per condurre, hanno portato e/o potrebbero portare all’inganno del pubblico“.

Affermano persino che i loro rivali hanno pizzicato le loro insegne e cambiato i loro interni per sembrare simili per confondere i clienti.

Cibo chiede il risarcimento dei danni e un’ingiunzione per impedire agli altri ristoranti di utilizzare il nome.