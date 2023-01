Cercasi chef di sushi per la casa di Cristiano Ronaldo: dettagli e stipendio

SportFair

Cristiano Ronaldo è pronto per il debutto con l’Al Nassr. CR7 sarà in campo questo pomeriggio nell’amichevole contro il PSG di Messi, mentre domenica farà il suo esordio in campionato.

Intanto a far parlare dell’attaccante portoghese sono le sue ricerche per il personale per la sua villa in Portogallo, la sua residenza per il dopo ritiro.

Cristiano Ronaldo sta preparando una dimora da 17 milioni di sterline, che potrebbe essere pronta a giugno, ma c’è ancora qualche posto vacante nel personale che il calciatore vuole con sè in casa.

Cristiano Ronaldo cerca uno chef di sushi

Il Mail riferisce che Ronaldo ha incontrato difficoltà nel reclutare uno chef interno per soddisfare le esigenze della sua famiglia. Il cuoco dovrà essere in grado di preparare piatti di qualsiasi genere, paese e tradizione, il che, secondo quanto riferito, fa parte del problema.

Si ritiene che Ronaldo e Georgina Rodriguez vogliano uno chef in grado di cucinare sia piatti tradizionali portoghesi che cibo internazionale come il sushi. Si dice che il 37enne abbia allestito un’area dedicata per qualsiasi chef in grado di preparare la prelibatezza giapponese. Il ruolo è disponibile per £ 4.500 al mese, ovvero £ 54.000 all’anno.