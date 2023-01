Coppa Italia, l’Inter è la prima semifinalista: l’Atalanta deve arrendersi

SportFair

L’Inter si regala la semifinale di Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di una buona prestazione nella sfida dei quarti di finale contro l’Atalanta. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol di Darmian.

La compagine di Gasperini si è confermata in buona forma dal punto di vista tecnico, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni da gol, in particolar modo con Duvan Zapata. L’Inter vola in semifinale e dovrà vedersela contro la vincente tra Lazio e Juventus.

I nerazzurri si schierano con la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, sulla sinistra spazio a Gosens e de Vrij in difesa. Gasperini risponde con Pasalic e Boga alle spalle di Zapata. Nella prima parte la sfida è molto equilibrata e i ritmi non sono altissimi. L’Inter chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Toloi, l’arbitro non fischia.

Al 40′ i padroni di casa vicinissimi al vantaggio, il tiro di Calhanoglu si stampa sul palo. Immediata la risposta dell’Atalanta, l’attaccante Duvan Zapata si divora di testa il gol del vantaggio. La gara si sblocca nel secondo tempo, Darmian sfrutta l’assist di Lautaro Martinez e porta in vantaggio l’Inter. Gasperini si gioca anche la carta Muriel, in precedenza gli ingressi di Hojlund e Lookman. Finisce 1-0, l’Inter vola in semifinale, l’Atalanta eliminata.