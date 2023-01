Mick Schumacher commovente sui social: gli auguri a papà Michael

SportFair

Mick Schumacher commovente sui social: il figlio dell’ex campione tedesco di Formula 1 ha condiviso sui social un tributo al padre che ha compiuto 54 anni.

Non si hanno notizie del sette volte campione del mondo dal terribile incidente sugli sci del 2013.

Il post di Mick Schumacher

Il 23enne Mick Schumacher ha condiviso sui social un commovente post dedicato al padre in occasione del suo compleanno. La foto condivisa dal giovane pilota lo ritrae da ragazzino, sorridente insieme al padre.

“Buon compleanno al miglior papà di sempre ❤️ ti voglio bene!“, ha scritto Mick.

Michael Schumacher

Michael ha subito un trauma cranico mentre sciava con l’allora adolescente Mick vicino a Meribel, in Francia, il 29 dicembre 2013. I medici hanno lottato per salvargli la vita e metterlo in coma farmacologico. Da allora si dice che abbia ripreso conoscenza, ma la sua famiglia ha mantenuto i dettagli della sua salute un segreto gelosamente custodito. Dopo aver lasciato l’ospedale, secondo quanto riferito, è stato curato da un’équipe medica privata nella sua casa in Svizzera. Solo pochi amici intimi possono fargli visita.

La mancanza di aggiornamenti ufficiali sulla salute di Michael ha lasciato spazio a speculazioni e rapporti contrastanti da parte di “addetti ai lavori” sui suoi lenti progressi. Alcuni hanno affermato che fosse in uno stato vegetativo mentre altri hanno affermato che fosse sveglio e in grado di parlare.