Come sta Alice Campello? Sui social l’aggiornamento di Morata

SportFair

Alvaro Morata e Alice Campello hanno aggiornato tutti i loro fan, in apprensione per il loro silenzio social, ieri sera. Il 9 gennaio è nata, con parto cesareo, la prima femminuccia di casa Morata, dopo 2 maschietti, Bella. La bambina sta bene, ma l’influencer di Mestre ha avuto delle serie complicazioni che hanno fatto spaventare tutti i familiari.

Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva: ad aggiornare tutti sulle condizioni dell’imprenditrice italiana è stato il marito, Morata, giocatore dell’Atletico Madrid.

L’aggiornamento di Morata

“Ciao a tutti! @alicecampello è già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera molto meglio e si sta riprendendo con Bella. Sto ancora assimilando tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti in essa. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutte le persone della C.U.N. per la loro delicatezza e trattamento. Grazie dottoressa Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti ❤️ 🙏 @clinicanavarra”, ha scritto Morata sui social.