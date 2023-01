Cocciaretto sconfitta in finale a Hobart: il titolo a Davis

SportFair

Non è riuiscita a vincere il suo primo torneo stagionale l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, arrivata fino in finale ad Hobart, alla vigilia del primo Slam della stagione 2023.

La tennista italiana, numero 67 del ranking WTA, è stata sconfitta dall’americana Davis: il match è terminato col punteggio di 7-6, 6-2, dopo un’ora e 48 minuti di gioco.

La 29enne americana non vinceva un torneo dal 2017 e questo è il suo secondo titolo in carriera. Questa è stata la sua quarta partecipazione all’evento australiano, la prima per Cocciaretto.