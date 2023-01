Chi è Tommy Paul? Lo statunitense che sfida Djokovic per un posto in finale agli AusOpen

SportFair

A Melbourne è tutto pronto per le semifinali maschili degli Australian Open, primo Slam della stagione. Domani Novak Djokovic sfida lo Tommy Paul per un posto in finale.

Il serbo è stato dominante finora, ma dovrà fare i conti con un giovane che ha tanto da dire e dimostrare in campo dopo aver battuto il connazionale Shelton, diventado il quarto uomo americano a raggiungere una semifinale del Grande Slam dal 2017.

Questa è la prima grande semifinale della carriera di Paul, ma il 25enne nativo del New Jersey non è affatto intimorito. Prima dei quarti di finale ha mandato a casa il numero 30 del mondo, Alejandro Davidovich Fokina, e il numero 24, Roberto Bautista Agut.

Chi è Tommy Paul

Tommy Paul, nato in New Jersey, ha iniziato a giocare a tennis a 7 anni grazie ai suoi genitori che lo hanno avvicinato a questo sport. Tommy Paul, che ha una sorella ed un fratello, è cresciuto giocando nei campi in terra battuta di Greenville, nel North Carolina.

Il suo torneo preferito è l’US Open, mentre il suo idolo è Andy Roddick. Oltre al tennis ama surf, basket, golf e dirt bike. Le sue squadre preferite sono i Philadelphia Eagles (NFL) e i Philadelphia 76ers (NBA).