Chi è la fidanzata di Tommy Paul? Paige Lorenze, modella e influencer

Domani Tommy Paul sfiderà Novak Djokovic per un posto in finale agli Australian Open. Il tennista statunitense è alla sua prima semifinale Slam e per l’occasione avrà bisogno del supporto di tutti i suoi cari.

In tribuna, sicuramente, ci sarà la sua splendida fidanzata.

Chi è la fidanzata di Tommy Paul

Tommy Paul è fidanzato con Paige Lorenze. Modella e influencer Paige sacome far girare la testa ai suoi oltre 400 mila follower su Instagra, con scatti sexy e bollenti.

Paige non è solo modella, ma anche imprenditrice. Ha un marchio di abbigliamento tutto suo, Dairy Boy. Lorenze è anche un’appassionata TikToker con quasi 200.000 follower, mentre ha anche oltre 60.000 iscritti al suo canale YouTube, dove pubblica regolarmente aggiornamenti sulla vita e vlog dei suoi viaggi.

Appassionata sciatrice, Lorenze ha dichiarato lo scorso anno a Rowing Blazers che “lo sci mi ha formato perché ho dovuto imparare in tenera età come dare priorità alla mia vita, come essere mentalmente e fisicamente forte e come superare la delusione e combattere avversità e lesioni. Ho imparato a difendermi da sola, a essere indipendente e ad andare oltre la mia zona di comfort in condizioni estreme“.

Paige Lorenzo e Tommy Paul hanno ufficializzato su Instagram la loro relazione lo scorso ottobre. Prima di lui la modella ha avuto delle storie con la star Tyler Cameron e la cantante country Morgan Wallen.