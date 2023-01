Chi è Clara Chià Marti? La nuova fidanzata Piquè attaccata da Shakira

SportFair

Sono passati più di 6 mesi ormai dall’ufficialità della fine della storia d’amore tra Gerard Piquè e Shakira. Il 2022 ha segnato la rottura tra i due, che non sono di certo rimasti in buoni rapporti e la cantante lo ha dimostrato con la sua nuova canzone, nella quale non risparmia l’ex compagno e la sua nuova fidanzata.

La cantante colombiana ha scoperto alcuni tradimeti del compagno e padre dei suoi figli e la relazione sarebbe finita per questo motivo. Nello specifico, Shakira avrebbe scoperto il flirt di Piquè con Clara Chià Marti, la sua attuale fidanzata.

Chi è Clara Chià Marti

Sembra che sia Clara Chià Marti la donna per cui Piquè e Shakira si sono separati. Su di lei non si hanno troppe informazioni: nonostante sia fidanzata con un famoso campione sportivo, è molto riservata.

Clara Chia ha 23 anni, 12 in meno di Piquè e lavora alla Kosmos, la casa di produzione di cui Piquè è direttore. Secondo alcuni i due si sarebbero conosciuti in azienda, secondo altri invece lei, studentessa di pubbliche relazioni, lavorava in un pub di Barcellona, ed è lì che avrebbe conosciuto Piquè che le avrebbe offerto il lavoro nella sua società.

La storia d’amore andrebbe avanti da ancor prima che Piquè e Shakira si lasciassero e sembra che Clara Chià abbia anche conosciuto i genitori del calciatore.