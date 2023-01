Smile is the new I Love You: la collezione di Cheerz per San Valentino

SportFair

Cheerz ci ha insegnato che ci sono tanti modi per dire “ti amo” e che il più apprezzato, quello che scalda di più il cuore, fa sorridere e dona più gioia, è il ricordo. Le immagini dei nostri momenti più importanti e sinceri, le foto degli attimi in cui la felicità di una coppia ha potuto avere massima espressione. Quelli di un anniversario, di una vacanza, di una semplice giornata insieme.

Cheerz propone per San Valentino un pack di idee regalo dedicate all’evento, uniche, personali ed esclusive, per regalare con un semplice gesto le emozioni più vere, dagli album, alle calamite a forma di cuore, o anche solo un biglietto d’auguri davvero speciale:

Album copertina rigida: per gli innamorati che hanno raccolto tantissime foto e per San Valentino vogliono stupire il proprio partner con un album ricco di ricordi. L’Album copertina rigida, disegnato con grafiche ad hoc per San Valentino, è disponibile in formato verticale 21x27cm, con 24 pagine ognuna con la scelta di una grafica diversa e scritte romantiche. Da € 35,90

Album copertina morbida: l’Album copertina morbida presenta una copertina dal design di San Valentino e altre 24 pagine per i vostri ricordi. Disponibile in formato quadrato 21x21cm. Da € 19,90

Very Little Box: un Love Pack per la Very Little Box che comprende lucine, stickers e giftbag, tutto con le grafiche di San Valentino di Cheerz per chi ama sorprendere. 25 foto dal formato 6x9cm arricchite con grafiche colorate e romantiche. Da € 24,90

Quadretto cornice in legno: disponibile in 4 templates San Valentino, 2 multi foto, 1 foto grande e 1 design con testo personalizzabile. Cornice 20x30cm, da € 32,90.

Quadretto cornice nera: disponibile in 4 templates San Valentino, 2 multi foto, 1 foto grande e 1 design con testo personalizzabile. Cornice 20x30cm, da € 29,90.

Biglietti San Valentino: un biglietto da condividere, per inviare amore ai propri cari. Disponibile in due versioni, 1 foto con design San Valentino oppure con doppia foto e una piccola frase. Da € 3,50

Calamite cuore: le calamite in formato cuore, iconiche per celebrare l’amore ogni giorno. 9 calamite ognuna con una foto + 1 calamita personalizzabile con una frase. Da € 19,90

Le collezioni di San Valentino di CHEERZ le trovi su www.cheerz.com e sull’app di Cheerz da Domenica 22 Gennaio 2023