Caso plusvalenze, sanzione durissima alla Juventus: i punti di penalizzazione

L’attesa è finita in Serie A, il riferimento è alla sentenza sullo scandalo delle plusvalenze che ha travolto la Juventus. L’accusa nei confronti del club è quella di aver concluso con altre società trattative di calciomercato, attribuendo ai calciatori un valore superiore a quello reale con l’obiettivo di sistemare il bilancio. Anche altre società sono finite nello scandalo.

In mattinata erano arrivate le richieste della Procura Federale: sanzione di 9 punti di penalizzazione per la Juventus sul campionato in corso. Per gli altri club coinvolti è stata chiesta solo un’ammenda: chiesti 195mila euro di ammenda per la Sampdoria; 42mila euro per l’Empoli; 320mila euro per il Genoa; 338mila euro per il Parma; 90 mila euro per il Pisa; 125 mila euro per il Pescara; 23mila euro per la Pro Vercelli; 8 mila euro per il Novara.

Il procuratore aveva chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Confermate le richieste di inibizione per i dirigenti degli altri club: chiesti 12 mesi per Massimo Ferrero e 8 mesi e 20 giorni a Ienca per la Sampdoria; 11 mesi e 15 giorni per Corsi dell’Empoli; 6 mesi e 10 giorni per Preziosi e 10 mesi e 15 giorni per Zarbano del Genoa.

La sentenza

E’ arrivata da poco la sentenza. Accolta la richiesta di revisione del processo sportivo, sanzioni solo nei confronti della Juventus e dei suoi dirigenti. Sanzione shock per la Juventus.

Oltre ai 15 punti di penalizzazione in campionato la Corte d’Appello Federale ha inflitto pene pesanti anche per i dirigenti bianconeri: 2 anni e mezzo a Paratici, 2 anni ad Agnelli e Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini e 8 mesi a Nedved.

LA NUOVA CLASSIFICA IN SERIE A

1- NAPOLI 47

2- MILAN 38

3- INTER 37

4- LAZIO 34

5- ATALANTA 34

6- ROMA 34

7- UDINESE 25

8- TORINO 23

9- FIORENTINA 23

10- JUVENTUS 22

11- BOLOGNA 22

12- EMPOLI 22

13- MONZA 21

14- LECCE 20

15- SPEZIA 18

16- SALERNITANA 18

17- SASSUOLO 16

18- VERONA 9

19- SAMPDORIA 9

20- CREMONESE 7