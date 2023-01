Tragedia sulla neve: morto l’ex campione del mondo Smaine

SportFair

Il mondo degli sport invernali a lutto per la scomparsa dell’ex campione del mondo di snowboard Kyle Smaine. Secondo la rivista americana Mountain Gazette, l’atleta è deceduto dopo essere stato sorpreso da una valanga nella regione giapponese di Nagano.

Diversi testimoni sottolineano che il 31enne Smaine è stato sepolto da questa valanga causata da un altro sciatore. Smaine è stato una delle grandi figure dello snowboard in modalità halfpipe, dove ha ottenuto l’oro mondiale nel 2015.

La conferma della notizia

La famiglia di Smaine ha confermato la tragica notizia dellamorte della star americana. Dopo il ritrovamento del corpo di Smaine, le autorità giapponesi erano ancora alla ricerca di altri due alpinisti dispersi, mentre altri tre sciatori rimasti intrappolati nella valanga sono riusciti a uscire.

Smaine si era recato in Estremo Oriente per “l’incredibile qualità della neve” e per promuovere il turismo del Paese dopo la pandemia, ma purtroppo ha perso la vita sulle pendici del monte Hakuba Norikura di 2.469 m vicino alla stazione sciistica di Tsugaike.