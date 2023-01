Camila Giorgi avanza agli Australian Open! Eliminate Trevisan e Paolini

SportFair

Giornata difficile per gli azzurri agli Australian Open. Al momento solo Camila Giorgi è riuscita a staccare il pass per il secondo turno del primo Slam dell’anno, in corso sui campi in cemento di Melbourne. L’azzurra ha sconfitto in scolltezza la rivale Pavlyuchenkova in meno di un’ora. Il match è terminato in 57 minuti col punteggio di 6-0, 6-1. Al secondo turno Giorgi farà i conti con Schmiedlova, che oggi ha eliminato un’altra italiana, Martina Trevisan.

L’azzurra è stata sconfitta in due set: la partita è terminata dopo un’ora e 13 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-2.

Come Trevisan, esce di scena al primo turno anche Jasmine Paolini. La tennista italiana ha ceduto a Samsonova: la partita è terminata dopo un’ora e 11 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-4.

Si attendono ancora le sfide di Bronzetti e Stefanini nel femminile, mentre per quanto riguarda il torneo maschile è stata sospesa per pioggia la sfida tra Kokkinakis e Fognini.