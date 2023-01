MotoGP, inizia la nuova stagione: il calendario delle presentazioni dei team

SportFair

Il nuovo anno è iniziato e tutti gli appassionati di sport si preparano a vivere un 2023 di spettacolo ed emozioni. La MotoGP è ancora in vacanza, ma in attesa della nuova stagione i tifosi potranno intrattenersi con le presentazioni dei team.

Il Mondiale delle due ruote ha fretta di prepararsi alla prossima stagione e ha pubblicato la maggior parte delle giornate di presentazione in cui i team svelerà le loro nuove livree.

Ad aprire le danze sarà la Yamaha, seguita poi, a fine mese, dal team Gresini, Ducati, Pramac e KTM. A febbraio per ora è prevista una sola presentazione, quella di Repsol Honda, e sarà dopo il primo test precampionato a Sepang. Aprilia, LCR e VR46 non hanno ancora comunicato le date in cui mostreranno le loro moto.

Il calendario delle presentazioni dei team di MotoGP

Yamaha – 17/01

Gresini – 21/01

Ducati 23-24/01

Pramac 25/01

KTM 26/01

Repsol Honda 25/02

Tech3 GasGas 4/03

RNF 16/03

Aprilia

LCR

Mooney VR46