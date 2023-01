Sofia Goggia, che spavento! Caduta nel SuperG di St. Anton

SportFair

Le azzurre dello sci sono tornate in gara oggi, a St. Anton, dove è andato in scena il SuperG femminile. Le italiane si sono rese protagonist ein gara e non sono mancate le preoccupazioni.

Sofia Goggia, infatti, ha fatto allarmare tutti i suoi fan con una brutta caduta, dopo aver segnato il secondo miglior intermedio. Per fortuna per la bergamasca si tratta di una caduta senza gravi conseguenze.

L’azzurra si è immediatamente rialzata, ma non è mancato lo spavento vista la recente operazione alla mano.