Berrettini subito fuori agli Australian Open dopo quasi 5 ore di battaglia

Esordo amaro per Matteo Berrettini agli Australian Open. Il tennista italiano esce subito di scena dal primo Slam dell’anno.

Debutto difficile per il romano, che ha affrontato lo scozzese Andy Murray. Due primi set difficilissimi per Berrettini, che non ha disputato un buon tennis, cedendo al suo avversario. Poi la reazione: l’azzurro è riuscito a rimontare, portando la sfida al quinto set.

Un match interminabile, con una clamorosa occasione sprecata da Berrettini. Sul 5-4 al quinto set, infatti, l’azzurro ha avuto in pugno la partita, ma un errore sul match point gli è costato carissimo. Murray ha saputo approfittare della situazione, portando la sfida al super tie break. La partita è terminata dopo 4 ore e 49 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-7, 7-6. Al secondo turno Murray sfiderà il vincente tra Kokkinakis e Fognini.