Diretta a luci rosse alla BBC Sports: in sottofondo i gemiti di una donna

Scene esilaranti e… bollenti dalla BBC Sports. Durante il collegamento per la sfida tra Wolves e Liverpool del terzo turno di FA Cup, ieri sera, gli spettatori sono rimasti sorpresi per un ‘bizzarro rumore’ in sottofondo.

Gary Lineker e Alan Shearer hanno faticato a nascondere il loro imbarazzo mentre in sottofondo si sentiva un audio porno con gemiti che poco lasciavano all’immaginazione.

Successivamente è stato rivelato che un famigerato burlone e youtuber aveva nascosto un telefono cellulare sul televisore al Molineux. Daniel Jarvis, che è un serial pitch invader, ha quindi attivato la suoneria sexy semplicemente facendo squillare il cellulare mentre guardava le immagini in diretta su BBC1.

L’audio è stato riprodotto per la prima volta quando Lineker è andato in diretta con il co-commentatore Shearer che stava aspettando di parlargli allo stadio. Lineker ha iniziato a ridere e ha detto: “non so chi sta facendo quel rumore. Non so se qualcuno sta mandando uno scherzo sul telefono di qualcuno, non so se lo sentite a casa”

Lineker ha proseguito la diretta cercando di far finta di nulla nonostante il suono in sottofondo.

Le scuse della BBC

La BBC sta indagando su come sia avvenuto l’incidente. Un portavoce della BBC ha dichiarato: “ci scusiamo con tutti i telespettatori che si sono offesi durante la diretta della partita di calcio di questa sera. Stiamo indagando su come sia successo“.

La verità

Lineker ha rivelato su Twitter quanto accaduto caricando la foto di un telefono trovato sul retro del set. “Bene, abbiamo trovato questo registrato sul retro del set. Come dice il sabotaggio, è stato piuttosto divertente“.

La rivelazione dello Youtuber

Lo YouTuber, il cui nome account è Jarvo69, ha ospitato un live streaming mentre dirottava la copertura della BBC. Ha annunciato con orgoglio all’inizio del video: “eccoci qui, abbiamo installato un telefono con un forte rumore sessuale negli studi della BBC durante il replay della Wolves v Liverpool FA Cup“.

Jarvo69 guarda la copertura con il suo telefono tenuto con cura in mano, aspettando il momento per tirare fuori il suo scherzo pratico.

Ha anche pubblicato un breve video su Twitter che mostra se stesso nello studio Beeb prima dell’inizio della copertura. “Sì, sono stato io a fare uno scherzo al BBC Match of the Day con il sex phone. Il video in arrivo!!!! Il miglior scherzo di sempre!!!”