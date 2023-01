Australian Open, Sinner non si ferma più! Nadal eliminato

SportFair

Secondo turno di colpi di scena agli Australian Open. Il campione in carica Rafa Nadal è stato eliminato nella notte italiana. Il tennista maiorchino, che ha accusato un problema all’anca, ha ceduto allo statunitense McDonald, che ha trionfato in tre set. Il numero 2 al mondo saluta quindi Melbourne ai 32esimi di finale: la partita è terminata in due ore e 26 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-4, 7-5.

Per l’Italia sorride Jannik Sinner. L’altoatesino prosegue il suo percorso nel primo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento di Melbourne. Sinner ha staccato il pass per i 16esimi, battendo in tre set l’argentino Etcheverry: la sfida è terminata col punteggio di 6-3, 6-2, 6-2, dopo un’ora e 46 minuti di gioco.