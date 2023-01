Australian Open, fuori un altro big: eliminato Medvedev

SportFair

Gli Australian Open 2023 stanno regalando spettacolo puro e tante sorprese e colpi di scena. Sono tantissimi, infatti, i big che in questa edizione sono stati eliminati nella prima settimana dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Dopo Nadal, Ruud, Zverev e Fritz, oggi è stato il turno di Medvedev: il tennista russo è stato eliminato ai sedicesimi di finale. A sconfiggere il numero 8 al mondo è stato Korda: lo statunitense ha trionfato in tre set staccando il pass per gli ottavi di finale.

La partita è finita dopo tre ore di gioco, col punteggio di 7-6 6-3, 7-6.