AusOpen, Murray eliminato: vince Bautista, ok anche Djokovic

SportFair

Continua il programma degli Australian Open, la competizione è arrivata ai sedicesimi di finale. Si è interrotto il percorso di Andy Murray, reduce dalla vittoria nella maratona contro Kokkinakis dopo quasi 6 ore. La sfida dei sedicesimi ha messo di fronte Murray contro Bautista, lo spagnolo si è dimostrato molto concreto.

Baustista mette subito le cose in chiaro e domina il primo set sul punteggio di 1-6. Nel secondo set Murray rientra in partita grazie alla vittoria al tie-break. Bautista si dimostra in forma e vince 1-3, nel terzo e quarto set ha chiuso 3-6 e 4-6.

Tutto facile per Novak Djokovic che ha superato senza problemi Dimitrov. Solo il primo set è stato equilibrato, il serbo ha vinto al tie-break. L’ex numero uno al mondo non si è risparmiato e si è imposto 0-3 (6-7, 3-6, 4-6). Agli ottavi dovrà vedersela contro De Minaur.