Australian Open, Djokovic sbotta: l’attacco ai media è durissimo

SportFair

Novak Djokovic si prepara per gli Australian Open, l’ultimo infortunio non dovrebbe condizionare il rendimento del serbo. L’ex numero uno al mondo torna in Australia dopo le polemiche dello scorso anno, Djokovic non ha preso parte al torneo ed è stato allontanato per aver deciso di non vaccinarsi contro il Covid.

Adesso il serbo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in un’intervista a Channel 9. “Sono stato coinvolto in una tempesta mediatica sulla stampa di tutto il mondo relativa a tutto ciò che ha a che fare con Covid-19 e il vaccino. All’improvviso, sono diventato il cattivo del mondo, una posizione in cui è orribile trovarsi come atleta. La storia che è stata creata su di me dalla stampa era molto negativa”.

Djokovic affarma di aver seguito le regole: “molte persone hanno un’idea sbagliata di quello che è successo. Stavo solo seguendo le regole. La mia esenzione è stata verificata da un organismo indipendente e da un gruppo di medici. Sono entrato con tutti i documenti validi. Tutto è sfuggito di mano e poi sono stato etichettato come questo o quello. Le bufale inventate dai media erano molteplici e non sono riuscite a far prevalere la mia verità”.

Il serbo non si risparmia: “i media se la sono presa con me alla grande per diversi mesi, quindi questo ha creato molto disturbo alla mia immagine e anche alle persone intorno a me. È qualcosa che devi accettare e affrontare. Non direi che è qualcosa che ha finito per distruggere tutto ciò che ho ottenuto dentro e fuori dal campo durante la mia carriera, ma è stato pesante. È stato così d’impatto ed è risuonato così lontano in tutto il mondo che molte persone ne parleranno ancora e lo ricorderanno per molto tempo ed è qualcosa che mi seguirà per un po’ di tempo”.